15 Divani particolari: cromature originali e moderne

Il Salotto è il piccolo giaciglio in cui ritroviamo, in una posizione confortevole, la nostra tranquillità dopo una giornata di impegni. Divani e poltrone ci fanno sentire coccolati dalla morbidezza dei loro cuscini, donandoci momenti di benessere. Se è vero che sono fondamentali il tessuto e la forma del divano, è anche vero che un ruolo importantissimo lo ricoprono anche i colori. I colori hanno un grandissimo potere sulla mente umana, quindi scegliendo le gradazioni giuste si aiuta a ricreare nel salone un ambiente rilassato. Inoltre i colori seguono spesso lo stile del design di poltrone e divani e possono cambiare totalmente il look di un ambiente dai toni neutri. La colorazione dei divani li rende molto particolari, dando rilievo ad un complemento d'arredo che a volte passa in secondo piano. Bisogna sempre ricordare, però, che il salotto deve seguire in maniera armonica lo stile dei mobili della zona giorno e dei materiali impiegati. Esistono tanti tessuti e materiali per ricoprire i divani con effetti lucidi, opachi, vellutati, laccati etc. Anche se la concezione di divano ci ricollega sempre al salone di casa, dobbiamo ricordare che esistono delle soluzioni per portare il relax e la comodità anche nei giardini e nei balconi con i moderni divani da esterni. I divani, sia da interni che da esterni, possono assumere numerose cromature in base al materiale e lo stile prescelti.

In questo articolo vedremo 15 divani colorati, sia da interni che da esterni, in modo da dimostrare quanto sia importante giocare con i colori ed i vari effetti che possono suscitare dalla scelta di una sfumatura precisa. Diamo vita ad un angolo di relax e benessere, utilizzando originalità, abbinamenti e contasti.