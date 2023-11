Siete alla ricerca delle soluzioni migliori per proteggere sia gli spazi esterni che gli spazi interni della casa? Le tende esterne e le tende per la casa in generale che vedremo in questo Libro delle Idee, rappresentano un'opzione pratica, funzionale e ricca dal punto di vista stilistico per proteggere sia gli interni che gli esterni in modo agile e leggero ma efficace, sia dal sole che dagli sguardi indiscreti, dando vita a spazi accoglienti in cui la luce può circolare morbidamente filtrata dai tessuti delle tende esterne e delle tende per la casa. Le tende sono soluzione duttile che può adattarsi a contesti anche diversissimi, dal seminterrato sino al gazebo in giardino o terrazza, strumento versatile nelle mani dei progettisti per filtrare l'impatto della luce su interni ed esterni. Come vedremo, esiste una gamma vastissima di tende esterne e di tende per la casa in generale, tra queste andremo a conoscere 15 esempi efficaci che ci permetteranno di capire meglio quali tende scegliere per i diversi ambienti della casa, sia interni che esterni.