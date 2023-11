Giardino Esotico o Con Piante Grasse? 24 Esempi di Stile

Guarda che splendido giardino in questa foto: sappiamo che è quasi impossibile avere queste metrature a disposizione, ma perché non sognare? Abbiamo deciso di inserire questo meraviglioso giardino in questo Libro delle Idee proprio per mostrarti quanto può essere azzeccato l’abbinamento delle piante grasse, delle palme e delle classiche piante mediterranee. Bellissimo e ricco di fascino, non trovi?