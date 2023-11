Le abitazioni singole o i primi e ultimi piani dei condomini, sono notoriamente abbastanza vulnerabili alle intrusioni di ladri e malintenzionati rispetto agli appartamenti situati ai piani intermedi dei palazzi.

Proprio per questo motivo, è bene prendere in considerazione l’introduzione di un sistema di sicurezza passivo a protezione della casa, come le inferriate o grate di sicurezza fisse e le grate a scomparsa, da installare su porte e finestre.

In questo libro delle idee passeremo in rassegna alcune tipologie di grate di sicurezza e capiremo come scegliere il miglior modello di grata di sicurezza, tenendo conto non solo della solidità e resistenza di questi sistemi di protezione ma anche dell’estetica.