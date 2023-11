Per la realizzazione di un impianto elettrico è bene far eseguire l’installazione da parte di un tecnico specializzato in questo tipo di lavori, anche perché al termine del procedimento potrà fornirvi una certificazione dell’impianto.

La certificazione è cruciale perché permetterà non solo di intervenire facilmente in caso di guasti o malfunzionamenti che potrebbero capitare a posteriori, ma anche per operare eventuali modifiche future.