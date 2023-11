15 Lavelli da Cucina in Fragranite… e Oltre!

Conosci già i lavelli in fragranite? Scommetto di no! E, in effetti, non è molto immediato pensare a questo materiale del nome un po' buffo e dagli utilizzi un po' particolari. Però vedrai che, appena lo avrai imparato a conoscere meglio, te ne innamorerai subito! La fragranite è infatti perfetta per progettare e realizzare lavelli da cucina. Perché? Scopriamolo insieme in questo libro delle idee! innanzitutto i lavelli da cucina in fragranite: resi famosi dal lavello Franke, della famosa ditta di mobili ed elettrodomestici per cucina, questi lavelli hanno poi spopolato in tutto il mondo! Il lavello in fragranite, che sia o meno della famosa marca Franke, ha varie virtù: tra le principali, la resistenza all'usura provocata dal calcare naturalmente presente nell'acqua di rubinetto, e la facilità con cui può essere pulito! La Franke ha un lavello di sicuro fuori dal normale; ma anche con altre ispirazioni puoi andare a colpo sicuro! Infatti, tanti altri sono i materiali perfetti per un lavello da cucina: scopriamo insieme i lavelli da cucina in fragranite… e oltre!