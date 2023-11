Cromoterapia Doccia in 15 Utili Idee: Ora il Benessere Passa dai Colori

La cromoterapia è un tipo di medicina alternativa che usa i colori per curare diversi disturbi. Sebbene non sia una medicina verificata, è nota sin dall’antichità e si basa sul significato dei vari colori, i quali trasmettono vibrazioni ed energia in grado di influenzare in modo positivo il nostro organismo. La cromoterapia viene spesso utilizzata per lenire disturbi come nevrosi ed ansia, e si riscontrano benefici per il mal di testa, l’insonnia e i disordini emotivi. A differenza del passato, in cui era proprio l’acqua ad essere colorata per portare beneficio tramite questi bagni emozionali, si sta diffondendo sempre di più la cromoterapia tramite bagni di luce. Luci a led colorate vengono spesso applicate in prossimità della doccia per unire l’effetto della luce a quello dell’idroterapia, senza contare che esistono appositi kit luci led per cromoterapia doccia da installare per godere di questo beneficio derivato dai colori abbinati all’acqua. Sono poi applicabili diversi programmi a seconda del risultato che vogliamo ottenere, ognuno con una dominanza o combinazione di colori differente. Se vuoi saperne di più e desideri anche tu installare una doccia cromoterapia, continua a leggere la nostra guida e ti sveleremo tutto ciò he c’è da sapere.