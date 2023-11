Gli ambienti della casa hanno bisogno di essere ravvivati, ma non amate il colore? Il colore argento può essere la risposta: si tratta infatti di una tonalità brillante e riflettente ma non invasiva, che può ravvivare gli ambienti della casa in maniera raffinata e discreta. L'origine indoeuropea della parola latina argĕntum significa brillare, e al brillio del metallo argento è legata anche la percezione di questa tonalità, che contribuisce a illuminare gli spazi della casa. Come vedremo interior designer e decoratori d'interni utilizzano il colore argento per arricchire diversi ambienti della casa, dalla cucina al bagno, dal living alla camera da letto, con risultati molto spesso sorprendenti, che sanno unire stile e praticità in maniera efficace, funzionale ed elegante. Non ci resta che scoprire insieme come il colore argento sia in grado di rendere la casa elegante in 15 mosse: seguiteci.