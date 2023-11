Tra gli obiettivi dell'interior design ci sono sia la risoluzione di problemi funzionali relativi alla fruizione degli ambienti della casa, che questioni relative allo stile e quindi alla resa estetica delle soluzioni adottate. Dalla dimensione dei mobili utilizzati in un certo ambiente, alla forma dei mobili stessi, ai materiali migliori con cui dare vita all'arredamento e alla loro disposizione efficiente e armonica, sono tutte attività di cui l'interior design si occupa. Come vedremo in questo Libro delle Idee, sensibilità e visioni cambiano in maniera radicale, dando vita a ambienti originali, in cui l'uso dei materiali e le forme trovano soluzioni spaziali che rendono gli ambienti vivibili e accoglienti e allo stesso tempo danno loro una personalità unica, che solo può derivare dalla comprensione delle esigenze architettoniche, funzionali e stilistiche di uno spazio, e da una visione precisa dell'interior design. I progettisti che andremo a conoscere hanno una visione e sono in grado di tradurla in progetti che sanno intercettare i desideri dei committenti e trasformarli in ambienti coerenti e unici.