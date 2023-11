In questo Libro delle Idee andremo a conoscere affreschi e lavori di decorazione artistica della casa, capaci di arricchire e personalizzare in maniera sorprendente gli ambienti interni ed esterni con dei tocchi unici. Decorazioni artistiche e affreschi rappresentano una via originale per trasformare gli spazi della casa, con un approccio artigianale che utilizzando materiali e tecniche artigianali appunto, è in grado di valorizzare la casa, regalando ai suoi ambienti una dimensione di unicità che spesso si rischia di perdere con l'arredamento contemporaneo. Una nuova attenzione verso pratiche che si muovono lungo i confini labili tra design e artigianato, decorazione e arte, intrecciandoli spesso in favore di interventi che portano un valore aggiunto fatto di matericità, colori, forme irripetibili, perfette per raccontare anche nella casa contemporanea delle storie che sanno unire tradizione e modernità in modo unico. Scopriamole insieme.