Fino a pochi anni fa la maggior parte delle case avevano un locale intero per la cucina, che spesso e volentieri era anche abitabile; oggi invece si può notare una tendenza contraria e sempre più case dedicano pochissimo spazio alla cucina.

La graduale scomparsa della cucina dalle case, è avvenuta sia perché vengono costruite abitazioni di metrature sempre più ridotte, sia perché negli ultimi anni è aumentata la richiesta e la preferenza per open space, loft e simili.

Ovviamente, anche in un’abitazione di dimensioni ridotte o in un open space, è possibile ricreare una cucina con tutte le caratteristiche giuste per poter soddisfare a pieno le esigenze di chi ama stare ai fornelli.

In questo libro delle idee, vedremo alcune tipologie di cucina che possono funzionare bene in una casa di dimensioni ridotte, dove lo spazio per una cucina vera e propria è assente e bisogna ricavare dal salone lo spazio da dedicare alla preparazione delle pietanze.