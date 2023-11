15 originali idee per donare stile alla tua casa con il cemento

Il cemento decorativo sulla parete è una delle tendenze in voga da molti anni che non intende tramontare. Come rivestimento delle pareti potete sfruttarlo in cucina e in salotto perché, grazie al suo colore neutro, si abbina sia a colori caldi che freddi e rappresenta uno sfondo perfetto per valorizzare gli elementi d'arredo. In combinazione con esso crea interni davvero spettacolari. La parete effetto cemento è perfetta per gli ambienti in stile retrò, minimale, industriale o addirittura glamour. Per rivestire le pareti con questo materiale non è più necessario installare pesanti lastre di cemento. In commercio esistono tantissime soluzioni alternative come la carta da parati effetto cemento. Il vantaggio di quest’ultima è che potete facilmente sostituirla se l’effetto dovesse stancarvi.