Alla ricerca della soluzione migliore per una libreria a tutta parete in casa, o per degli espositori per il nuovo negozio? Le scaffalature in legno per interni e locali commerciali che vedremo in questo Libro delle Idee rappresentano un'ottima soluzione sia per gli ambienti domestici che per quelli di negozi e spazi commerciali, dalle librerie alle enoteche. Come vedremo gli scaffali e le scaffalature in legno possono essere riletti e e adattati in modi sempre nuovi, unendo stile e funzionalità in strutture pratiche e accessibili, che sanno declinare stili e approcci differenti all'arredamento di interni. La parola scaffale deriva dal longobarda skafa , che indicava sia il palchetto che lo stipo e le scaffalature in legno sembrano tenere fede all'etimologia agendo sia da espositori, con mensole e ripiani che diventano piccoli palchi su cui esporre, libri oggetti merci, ma anche degli spazi in cui riporre e conservare, dei contenitori insomma, come erano gli stipi delle cucine di un tempo. Contenere ed esporre, sono due delle anime delle scaffalature in legno che vedremo nei 15 progetti per interni e locali commerciali, che di volta in volta si trasformano in librerie o espositori, e spesso fondono in maniera originale le diverse funzioni, trovando sintesi originali. Scopriamole insieme.