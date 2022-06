Una casa classica e attuale allo stesso tempo

La sala da pranzo è un trionfo dell'opulenza. Il pavimento è un ricco disegno sui toni caldi del beige e del bordeaux e il soffitto gli fa da contrappunto, con la sa tessitura in legno a cassettoni, un elemento che ci porta indietro nel tempo, come anche il camino in pietra scolpita, che diventa l'elemento focale della stanza. E il lunghissimo tavolo in vetro? Stupendo!