18 Specchi Particolari per Ingresso, Soggiorno e Bagno

Un elemento d’arredo praticamente indispensabile, in bagno così come all’ingresso di casa: lo specchio. Un complemento da scegliere con cura, da valutare attentamente in modo che possa abbinarsi alle nuove tendenze e ai propri gusti in fatto d’arredamento. Se stai cercando specchi particolari per ingresso oppure per la camera da letto, il soggiorno o il bagno, sei finito sull’articolo giusto!

Ti mostreremo infatti ben 18 proposte di design, davvero strepitose e originali. Lo specchio è estremamente gradito sia in bagno che in soggiorno, molto utile anche nell’ingresso dare un’ultima occhiata all’outfit e alla propria figura prima di uscire.

Come scegliere tra la moltitudine di specchi classici o di design attualmente in commercio? Sbirciamo le idee di architetti e interior designer di tutta Italia: sicuramente troveremo qualcosa di adatto alla tua casa e al tuo stile d’arredo! Iniziamo subito il nostro viaggio alla scoperta degli specchi particolari per ingresso, bagno e camera da letto!