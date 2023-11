Tappeto Camera da Letto: 10 Idee a cui Ispirarsi

Sebbene finora abbiamo parlato di tappeti per camera da letto che si posizionano nelle immediate prossimità del mobile protagonista della stanza, questo non vuol dire che sia l'unica possibilità per utilizzare questa decorazione tessile in tale ambiente.

Se la camera da letto, infatti, è sufficientemente ampia da consentire il posizionamento di un tappeto lontano dal letto, ma in modo tale da non finire nel parzialmente sotto di esso, né contro altri arredi, è possibile optare per una collocazione differente rispetto a quelle appena viste.

Sotto una poltrona affiancata da una lampada, come a voler definire un intimo angolo lettura, si può inserire un tappeto dalle forme più varie che, idealmente, definisce una sorta di stanza nella stanza, delineando, con lo stacco materico che si porta dietro, una netta separazione rispetto a quello che gli sta intorno.