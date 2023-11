Riscaldamento a pavimento: 15 idee

Gli impianti a pavimento riscaldano dal basso verso l'alto. In genere si tratta di un sistema ad acqua scaldata tramite una caldaia, pompa di calore o impianti fotovoltaici. Il vantaggio assoluto, oltre al rispetto per l'ambiente, sta nella distribuzione del riscaldamento, del calore, in tutte le stanze in modo uniforme e per funzionare bene basta anche una bassa temperatura dell'acqua. Il riscaldamento, dunque, sarà al massimo della sua efficenza! Contatta i nostri esperti di pavimentazione per saperne di più.