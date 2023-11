Divano Bancali: Usa la Creatività per Trasformare i Pallet, 15 Idee

Hai un'attività e ordini spesso grandi quantità di merce che vengono trasportate sui pallet? Non buttarli via perché i pallet possono vivere una nuova vita e trasformarsi in oggetti d'arredamento sempre più di moda e originali. Se, invece, non hai nessuna attività siamo certi che di certo in giro, per locali e non, avrai visto particolari sedute e tavolini realizzate con questo materiale. Ecco, se questa idea ti è piaciuta tanto pensa che puoi replicarla per realizzare un divano con pallet per la tua casa, sia per gli spazi esterni che interni. Oggi come oggi, infatti, il pallet è diffuso e commercializzato anche in negozi specializzati proprio per l'arredamento domestico. Pensa che con i bancali puoi costruire simpatiche e robuste fioriere, pareti divisorie, letti e divano pallet da lasciare nel color legno naturale o da personalizzare con un tocco di vernice. In questo articolo, in particolare, ti mostriamo diverse soluzioni per realizzare un divano con bancali: prendi ispirazione per la tua casa e inseriscili dove preferisci: sia nel salotto che sul terrazzo o in giardino. L'idea ti piace? Hai altri spunti da fornirci? Allora ricordarti di scriverci un commento per farci conoscere il tuo progetto!