Mobili etnici, arreda la tua casa con 15 idee dai colori e dai sapori orientali ed africani

Lo stile etnico sta ad indicare un arredo d'interni che si rifà ad elementi caratteristici delle terre esotiche, lontane, che spesso coincidono con quelle dei popoli orientali ed africani. Uno stile amato soprattutto da chi queste terre le visita in prima persona ed ama collezionare dei pezzi unici di ceramiche, tappezzeria, quadri oppure di chi ha semplicemente una passione per il design etnico a tema viaggi. Gli elementi immancabili in un arredamento etnico sono sicuramente: i grandi tappeti, i mobili in legno scuro, i divani ed i tavolini bassi, gli arazzi, i cuscini da terra e da divano, i servizi da tè coloratissimi etc. Infatti un ruolo primario lo ricoprono i colori che sono solitamente le tinte vivaci del rosso, arancio, marrone, verde, blu in contrasto con le tonalità neutre come il bianco e il color sabbia. I materiali che spesso si ritrovano sono, invece, il legno, il bambù, la pelle, il rattan ed altre fibre naturali. L'importante è che la combinazione di colori e materiali ricordi queste terre lontane e i loro stili tradizionali, chi ha la fortuna di viaggiare può comprare sul posto dell'artigianato, altrimenti lo stile etnico si ritrova in tantissimi negozi di arredamento. Questo stile ci offre la libertà di unire forme, colori e sapori di diverse culture creando ambienti dai colori vivaci, ma dall'atmosfera rilassante ed intima.

In questo articolo vedremo 15 idee per arredare in stile etnico varie stanze della vostra casa, con una particolare attenzione per i saloni, ma poi ci sposteremo sui bagni.