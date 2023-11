Finestre per i tetti: 15 modelli di lucernari e velux moderni e funzionali

La presenza del sole e della sua luce regola non solo le stagioni, ma anche il nostro benessere. Si sa che l'esposizione al sole giova al nostro relax e alla nostra salute mentale, per questo è importantissimo l'orientamento della nostra casa e su quale facciata collochiamo le varie stanze. Certamente tutte le case moderne sono dotate di impianti di illuminazioni con lampadine alogene, a luce calda, a luce fredda, i più moderni LED etc. La luce naturale, però, è tutta un'altra storia e a goderne maggiormente possono essere gli ultimi piani ,ad esempio, le mansarde o i sottotetti. Nonostante siano ambienti spesso di recupero spazio, trovandosi proprio sotto il tetto possono usufruire dei raggi del sole molto più facilmente. La soluzione per far entrare la luce diretta si chiama lucernario, sono delle vetrate, aperture o vere e proprie finestre che si trovano sui tetti o sui soffitti degli edifici. Queste strutture hanno il vantaggio di far entrare in casa dei fasci di luce zenitale, ossia i raggi del sole esterni entrano attraverso queste vetrate ed irradiano l'interno della casa creando ambienti luminosissimi e caldi. Gli architetti si occupano di studiare la posizione della casa, la sua esposizione alla luce e in questo modo studiano le soluzioni migliori per far passare la luce naturale nell'ambiente interno, disegnando sui soffitti delle finestre o dei lucernari di varie forme e dimensioni. La luce naturale vi permetterà di fare minor uso delle lampade elettriche e dunque anche un minor consumo energetico. Da queste aperture, oltre al sole, passa anche l'aria e sono infatti ideali per far circolare l'ossigeno nelle soffitte onelle mansarde che spesso hanno temperature elevate e poche zone aperte che facilitino il passaggio dell'aria fresca. Nelle camere da letto sottotetto, grazie a queste finestre oblique di giorno entra la luce e di notte si può ammirare il cielo stellato direttamente dal letto. Le finestre per tetti offrono le condizioni ottimali per creare in casa una luminosità naturale che dà comfort e benessere.

In questo articolo vedremo 15 modelli di finestre per tetti e lucernari, senza tralasciare anche gli abbaini sopraelevati.