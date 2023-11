Vi state chiedendo quale sia l'altezza ideale di una sedia e le altre caratteristiche che una sedia non può non avere? In questo Libro delle Idee andremo a conoscere meglio varie tipologie di sedie, e vedremo, anche in rapporto ad altri complementi di arredo come il tavolo da pranzo, quali siano le caratteristiche salienti di una sedia, a partire dall'altezza della sedia, un aspetto molto importante per la comodità e l'accessibilità di questo mobile fatto per far sedere una persona sola. La sedia è costituita nella sua forma più basica, da un piano orizzontale che funziona come sedile e una spalliera o schienale per appoggiare la schiena. Altro elemento di un sedia sono le gambe, che insieme alla spalliera, possono avere forme molto diverse a seconda dei periodi in cui sono stati costruiti, dello stile di architetti e interior designer, dei materiali utilizzati. Il sedile che da vita alla seduta è generalmente quadrangolare, ma non mancano modelli di sedie rotondeggianti o triangolari. Il piano orizzontale del sedile può essere un semplice piano orizzontale del materiale con cui la sedia è fatta, oppure avere un'imbottitura o un cuscino che rendono la seduta più comoda. Come vedremo in questo Libro delle Idee, l'altezza di una sedia può variare, ma in generale l'altezza della seduta si aggira generalmente intorno a circa 45 cm da terra, ottimale da un punto di vista ergonomico, specialmente se combinata con una larghezza che varia da 45 a 55 cm circa, con un profondità di 45-60 cm circa e un'altezza per la spalliera o lo schienale di 75-90 cm per poter avere un buon appoggio per la schiena. Forme e misure variano in base al design e allo stile, ma anche all'ambiente in cui le sedie vengono utilizzate e alla loro destinazione d'uso: una sedia da scrivania potrà essere molto diversa da una sedia da cucina, così come le sedie del tavolo da pranzo saranno diverse da quelle usate in soggiorno. Per saperne di più non ci resta che andare a conoscere meglio la sedia, la sua altezza e le sue altre caratteristiche salienti grazie ai 15 fantastici esempi selezionati per questo Libro delle Idee Seguiteci.