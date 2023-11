Rampa Garage: Tutto Quello che c'è da Sapere

La normativa italiana in materia di edilizia è ricca di cavilli che rendono la sua conoscenza indispensabile prima di intraprendere la realizzazione di un’opera. Dalle disposizioni generali a quelle più dettagliate promulgate da comuni, bisognerà avere un quadro chiaro sulle norme da rispettare e gli obblighi da assolvere prima di intraprendere i lavori. Teniamo presente che talvolta, anche la violazione di un piccolo precetto potrebbe farci incorrere in sanzioni di cui non eravamo al corrente. Anche la realizzazione della rampa garage, al pari di tante altre opere edilizie, dovrà sottostare alle disposizioni di legge in materia. Fatta questa premessa, addentriamoci nelle disposizioni di legge, cercando di fornire un quadro chiaro in materia.