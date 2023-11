Ami il Divano Tondo? Non Rinunciarci: 15 Idee di Design

Il divano tondo non è certo una delle forme più tradizionali da inserire nel soggiorno, però questa è una soluzione originale, di design e di grande impatto visivo che offre non pochi vantaggi. Non solo è l'ideale per arredare chi ha spazi grandi e saloni open space, ma anche per chi ha tanti amici. Questo divano, infatti, permette almeno di raddoppiare il numero delle sedute, facilitando così la convivialità. Ovviamente, come abbiamo anticipato, un divano rotondo è difficile da inserire in spazi piccoli (risulterebbe addirittura costretto in poco spazio) ma i grandi spazi gioveranno anche del suo design: un divano tondo, infatti, è di grande impatto visivo. Inoltre, si può giocare con pouf, moduli e penisole per diminuire o ampliare le sedute. Ti abbiamo incuriosito? Allora leggi fino in fondo questo articolo e scopri i 15 divani tondi che abbiamo selezionato per te. E ricorda: ci teniamo alla tua opinione! Per cui scrivi nei commenti cosa ne pensi e altri suggerimenti utili.