Arte dell'Abitare è lo studio fondato da Alberto Cerracchio e Adina Berti che da più di trent'anni si occupa di progetti di decorazione e progettazione d'interni, restauro, ristrutturazione e interior design. Una chiara visione personale dell'interior design, unita alla capacità di recepire le esigenze e i desideri dei committenti anima i progetti diArte dell'Abitare per abitazioni private e spazi commerciali, che diventano spazi coerenti e con identità precise, unici e personalizzati attraverso una progettazione puntuale e creativa, in grado di sintetizzare in maniera efficace stile e funzionalità. La capacità di tradurre esigenze e desideri dei committenti in progetti di interni articolati e attenti a ogni dettagli si traduce oggi anche in un servizio di consulenza online che, come vedremo, permette di dare un nuovo significato alla propria abitazione. Per Arte dell'Abitare i clienti sono i migliori collaboratori, perché il loro coinvolgimento permette di trovare le migliori soluzioni per dei progetti di interni personalizzati e curati nei minimi dettagli. Ma non ci resta che andare a conoscere meglio il servizio di consulenza online fornito da Arte dell'Abitare: seguiteci