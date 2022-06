Uno studio di registrazione come una casa

Oggi andiamo a Roma con i nostri esperti, e per la precisione nel quartiere Ostiense. In questa zona della città si trova l’immobile oggetto di questo articolo, un edificio costruito negli anni Trenta che è stato riqualificato e ristrutturato. In passato la struttura ospitava un asilo e una scuola per l’infanzia, ma nel corso del tempo, dopo varie trasformazioni, è diventato proprietà della KML e, quindi, è stato riconvertito in uno studio di registrazione. L’Arch. Serena Mignatti ha sviluppato il progetto che vede inglobare due anime diverse per la stessa costruzione: la creatività dei musicisti con i suoi spazi da una parte e l’essenza di una casa accogliente dall'altra, senza però venire meno ad un senso estetico ricercato. L’architettura degli interni ha così rivestito un ruolo centrale nella ridefinizione di un ambiente fortemente associato al mondo della musica e che per questa ragione non poteva restare anonimo. Nella progettazione dello studio di registrazione si sono dunque adoperate scelte coraggiose, senza venir meno a tutte quelle caratteristiche tecniche che un luogo del genere dovrebbe avere.