Impianto Elettrico in Cucina: 15 Cose che Possono Esserti Utili

Se, oltre ad affidarti ad elettricisti competenti vuoi consultare normative ed avere informazioni più dettagliate per l’installazione impianto elettrico cucina, sappi che bisogna seguire la normativa Cei 64-8 e seguenti modifiche, in particolare quella in vigore dal 2011, chiamata V3. Tutto questo per garantire requisiti di sicurezza praticità di funzionamento. Se ami la penisola e vuoi qualche spunto utile per capire come inserire gli elementi, anche elettrici, puoi copiare qualche idea per cucine piccole con penisole.