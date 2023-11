18 modi per personalizzare la tua casa con il cartongesso

Nato in America agli inizi del ‘900, il cartongesso è sempre più impiegato nelle costruzioni e, soprattutto, nelle ristrutturazioni, sia nel mondo del fai da te che dai professionisti del settore. È questo infatti un materiale dalle mille risorse: può essere utilizzato per dare un nuovo look all’ambiente, per ragioni di funzionalità o di necessità. Il cartongesso è prodotto e venduto in pannelli, composti da un’anima di gesso disidratato rivestito con fogli di cartone, con densità diversa a seconda del tipo di uso che se ne vuole fare. Sono tante infatti le tipologie di lastre di cartongesso in commercio a seconda delle esigenze. Ad esempio si trova il cartongesso per esterno per creare delle pareti in giardino da decorare con piante e fiori, quello per isolamento termico o acustico, quello ignifugo che protegge dal fuoco e quello idrorepellente da posizionare in ambienti umidi come bagni e cucine, ed altri ancora. Perchè il cartongesso è diventato un elemento così popolare? Ovviamente per i suoi vantaggi, che sono tantissimi! Vediamo quali.

Velocità di posa in opera

Basso costo delle lavorazioni che deriva sia dal basso prezzo dei materiali che dal risparmio dei tempi di realizzazione

Possibilità di nascondere cavi elettrici e idraulici

Possibilità di dividere gli spazi e creare ambienti più funzionali

Pulizia durante i lavori

Il peso del materiale riduce drasticamente le forze che vanno a scaricare sulle strutture di sostegno

La flessibilità dei pannelli permette ad un buon artigiano di realizzare forme particolari ed arredi esclusivi personalizzando facilmente gli ambienti

Minor tempo nei lavori di finitura: basterà stuccare e pitturare il cartongesso per ottenere un lavoro finito e di buona qualità

Non è infiammabile

Possibilità di poter effettuare eventuali modifiche in futuro

Di svantaggi in realtà non ce ne sono, gli unici sono quelli legati alla scarsa professionalità o competenza da parte del muratore che potrebbe non eseguire correttamente il lavoro in una o più fasi dell’ operazione. Si è visto come questo materiale è molto comodo, semplice da utilizzare ed economico. Ma quali lavori si possono realizzare con il cartongesso tra le mura domestiche? Analizziamo i principali.