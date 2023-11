Piastrelle Vietri, Ceramiche e Mattonelle per Cucina: 15 Idee di Design

I rivestimenti scelti per la cucina e gli altri ambienti della tua casa sono davvero molto importanti. Per quale motivo? Sia perché hanno una loro specifica funzione tecnica, come per esempio le piastrelle para schizzi posizionate sopra il top cucina. Ma anche e soprattutto per la loro estetica.

Scegliere una piastrella che sappia interpretare al meglio il proprio carattere permette di far parlare la propria personalità, mediante un bel rivestimento. In questo Libro delle Idee scopriremo alcune piastrelle di Vietri, ceramiche e mattonelle da cucina di diversa natura e fattura.

Le piastrelle di Vietri, conosciute in tutto il mondo per il pregio manifatturiero più unico che raro, rappresentano la scelta numero uno per gli amanti delle atmosfere costiere. Le piastrelle di Vietri hanno saputo come far innamorare centinaia di migliaia di persone, sia chi ha potuto visitare la bellissima città situata lungo la costiera Amalfitana, sia chi ha potuto ammirarle solamente presso uno showroom di arredamento.

Scopriamo subito alcuni modelli di ceramiche di Vietri e piastrelle vietresi, andando a vedere in quali zone della casa andrebbero inserite. Ma non finiremo qui, perché ci concentreremo anche sulle piastrelle per cucina in generale, scelte da interior designer e architetti di tutta Italia.