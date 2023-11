Vasca angolare o vasca con doccia? 15 splendide idee di design con protagonista la vasca da bagno!

La tecnica policroma per eccellenza nobilita la parete della vasca angolare in muratura e la vasca stessa! Parliamo ovviamente del mosaico e della sua aurea preziosa che ci racconta di terre lontane declinandosi sempre in soluzioni dal grande impatto estetico. In questo caso la vasca angolare scelta è una vasca idromassaggio in muratura, un’opzione perfetta per chi ama il relax e vuole ricreare una piccola spa in casa.