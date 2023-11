Balcone aggettante: tutto quello che c'è da sapere in 15 step

Se vi state chiedendo se esiste la possibilità di trasformare il balcone aggettante in veranda, abbiamo la risposta per voi… Il proprietario dell'appartamento può decidere di trasformare il balcone in veranda essendo di sua proprietà ma dovrà fare attenzione a delle regole basilari. Innanzitutto dovrà chiedere il consenso al condominio, in secondo luogo dovrà assicurarsi che la veranda non alteri la stabilità dell'edificio.