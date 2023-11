Frigorifero di design: l’elemento d’arredo che valorizza la tua cucina in 15 idee a cui ispirarsi!

E tornando alla forza del colore, non potevamo non proporre questa deliziosa opzione. Si tratta di una cucina in stile scandinavo in cui spicca un colore principe; il color carta da zucchero. Una nuance di gran tendenza che in questo caso è protagonista sia delle piastrelle stile metropolitano scelte per il paraschizzi sia dello splendido frigorifero di design firmato Smeg.