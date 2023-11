Lavabo a colonna di design: le 15 idee di tendenza per regalare al tuo bagno un effetto wow!

Un’oasi di pace dedicata al relax e al benessere psicofisico, dovrebbero essere queste le caratteristiche peculiari di una stanza da bagno! Per riprodurre questo mood, anche l’occhio vuole la sua parte, per questo è fondamentale scegliere i sanitari più in linea con le nostre esigenze di stile. Uno su tutti? Il lavabo a colonna, come questo splendido modello in una colorazione tra le più in voga del momento! Il color ecrù!