Allestire un Acquario: Tutti i Segreti in 15 Idee

Vuoi creare un angolo di punto luce dinamico per la tua casa, ma non sai come fare? Allora, potresti considerare l'installazione di un acquario! Gli acquari sono elementi di decorazione senza tempo: potrai prenderti cura dei tuoi piccoli amici pesci e, allo stesso tempo, inserire un elemento di grande decorazione e piacevolezza all'interno dei tuoi spazi domestici. Inoltre, le declinazioni degli acquari sono davvero infinite, e per tutte le tasche. Acquario a parete, acquario da parete, acquari posti sopra un mobile, e chi più ne ha, più ne metta! Non c'è davvero limite alla fantasia. In questo libro delle idee troverai tutti i segreti per piazzare al meglio il tuo acquario negli spazi domestici della tua abitazione, ma non solo! Che tu voglia delle decorazioni per acquario, consigli per allestire un acquario, o un tutorial per l'allestimento di un acquario zen: sei nel posto giusto! Pronto a cominciare il viaggio insieme?