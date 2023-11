Vi state chiedendo quando diventa necessaria la ristrutturazione del tetto? Lo capiremo insieme in questo Libro delle Idee, ma per iniziare è necessario partire dal ruolo che il tetto riveste nel sistema casa: il tetto è fondamentale per proteggere e riparare la casa, lo stato della coibentazione del tetto è quindi fondamentale perché tutto il sistema sia isolato al meglio e quindi sia vivibile e accogliente, oltre che efficiente da un punto di vista dei consumi e delle emissioni. Il tetto è formato da una o più superfici, spesso piane, chiamate falde o spioventi, che normalmente corrispondono ai lati della pianta della casa sottostante. Diverse le possibilità per le strutture portanti del tetto, anche se quelle più utilizzate sono oggi quelle di cemento armato, mentre quelle di legno, più tradizionali, sono utilizzate dagli architetti per le case di medie dimensioni, mentre l'acciaio è spesso utilizzato per gli edifici di tipo industriale. Nel valutare la necessità di ristrutturare il tetto la prima considerazione da fare riguarda l'anzianità del tetto e quindi l'usura delle strutture e dei materiali. Le altre ragioni che possono portare alla decisione di dare corso alla ristrutturazione del tetto sono gli specifici problemi che possono verificarsi: le infiltrazioni, la formazione di muffe su pareti e soffitti, i problemi dovuti a un isolamento inefficace o scadente. Per queste ragioni la ristrutturazione si rende in qualche maniera inevitabile e quindi sarà necessario intervenire. Scopriamo insieme come grazie alla 15 cose da sapere sulla ristrutturazione del tetto raccolte in questo Libro delle Idee.