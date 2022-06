Il fascino del legno in una casa da sogno

L'ingresso ci dà subito un'idea dell'atmosfera che si respira nel resto della casa. Il legno, in una splendida tonalità color miele, avvolge i pavimenti salendo su per le scale, ha dunque uno sviluppo sia in orizzontale che in verticale, divenendo così l'elemento principe di questi interni. Il resto è tutto bianco, in modo da esaltare la naturale luminosità dell'ambiente. Le lampade color rame subito davanti alla porta danno un tocco di carattere e una nota cromatica particolare.