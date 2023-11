15 Idee di Arredo con Mobili in Stile Veneziano

Lo stile veneziano, come il nome stesso suggerisce, ha le sue origini nell'omonima città di Venezia, la culla del Rinascimento italiano e città delle Repubbliche Marinare. Lo stile veneziano si contraddistingue per la sua ricercata e raffinata architettura propria delle grandi ville rinascimentali. Nelle antiche residenze aristocratiche e borghesi si tenevano sfarzosi banchetti e importanti cerimonie dove il lusso e lo sfarzo lo facevano da padrone. I mobili erano tutti realizzati e rifiniti a mano e gli arredi erano spesso composti da materiali pregiati in grado di trasmettere una sensazione di esclusività. In pieno stile barocco, i mobili venivano adornati da suppellettili e altre piccole rifiniture in oro, affinché la ricchezza e lo sfarzo fosse ancora più evidente ai commensali. Addentriamoci in questo modo nostalgico e aristocratico per capire come questo stile si adatti alla contemporaneità.