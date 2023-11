Le soluzioni per i cosiddetti home working e smart working sono divenute improvvisamente una necessità per tutte le persone costrette a lavorare da casa nell'ultimo anno. E allora scrittoi e scrivanie sono tornati prepotentemente alla ribalta come complementi di arredo simbolo di un nuovo modo di vivere la casa. Ma in realtà non erano mai andati via, anzi: da sempre rappresentano una visione familiare nello spazio domestico, in particolare per la cameretta e la stanza di ragazze e ragazzi, in cui lo scrittoio o la scrivania non possono mancare. La presenza dello scrittoio o di una scrivania per il pc si è ora spostata in tutti gli ambiti della casa, dal soggiorno alla camera da letto, con uno sforzo creativo da parte di architetti e interior designer per integrare in maniera fluida questo elemento in ambienti sempre più multifunzionali. Andiamo insieme a scoprire come grazie ai 15 scrittoi e scrivanie per tutta la casa, dalla cameretta al soggiorno, con soluzioni tra studio e smart working, che vedremo in questo Libro delle Idee. Seguiteci.