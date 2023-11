17 idee per un lavandino (o meglio, lavello!) perfetto

Nel linguaggio di tutti i giorni siamo abituati ad utilizzare la parola “lavandino” come termine generale per lavabo, lavatoio e lavello. In realtà la differenza tra questi tre esiste, eccome. Andiamo a vedere quale è. Con il termine lavabo ci si riferisce al sanitario posto in bagno. Il termine deriva dal nome dato ad una fase “di purificazione” presente in molte cerimonie religiose che prevede il lavaggio delle mani. La parola lavatoio viene utilizzata quando la vasca ha maggior profondità o ha incorporata una parte inclinata. In pratica i lavatoi sono quelli usati per i bagni di servizio e ancor meglio per le lavanderie. In particolare, il lavatoio da esterno, comunemente chiamato anche pilozzo da esterno, si riferisce a quel lavandino dove le nostre nonne facevano il bucato o eseguivano altre mansioni domestiche all'aperto. Naturalmente al giorno d’oggi il lavatoio potrebbe sembrare inutile: avendo la lavatrice, ormai nessuno lava i vestiti a mano. Tuttavia, se si ha un bagno di servizio, inserire un lavatoio moderno potrebbe rivelarsi una bellissima idea, perchè questo potrebbe tornare utilissimo per diversi scopi. Un bel lavatoio in giardino, oltre ad essere utile, serve anche da decoro. Questo può essere posizionato in prossimità di un gazebo, installato sulle pareti della casa, o lungo la recinzione del giardino. Il pilozzo era utilizzato non solo per lavare i panni ma anche per tenere freschi alcuni alimenti, specie nella stagione estiva, e per lavare grandi quantità di frutta e verdura. I lavandini da esterno sono caratterizzati da un'ampia e profonda vasca che garantisce l'inserimento di oggetti di grandi dimensioni e sono disponibili in commercio in diversi colori e materiali resistenti alle intemperie, all'umidità e agli agenti atmosferici. Possono infatti essere in ceramica, in metacrilato, in resina, in scaglie di pietre marmoree levigate, e in diversi formati e dimensioni. Il lavello indica in modo generico una vasca con acqua corrente e scarico. Oggi con con questa parola ci si riferisce principalmente a quello della cucina, anticamente individuato con il termine acquaio, che indicava proprio il bacile dove si lavavano le stoviglie, ma ormai è un termine in disuso. È proprio del lavello che andremo a parlare oggi, analizzandone le caratteristiche e fornendo alcune idee e spunti per una soluzione funzionale ma anche esteticamente bella da vedere. I lavelli possono essere classificati in base a diverse categorie. In primis, in base al materiale che li costituisce, che può essere:

Acciaio inox

Pietra naturale

Fragranite

Ceramica

Quarzo

Corian

Silestone

Cristadur

Laminato stratificato

In base alla tipologia di incasso si possono distinguere tra:

Ad appoggio o sopra top

Filotop

Semifilo

Sotto top

E in base alle dimensioni si ha:

Il lavello a doppia vasca (con o senza gocciolatoio)

Il lavello monovasca

Il lavello con una vasca grande ed una piccola

A loro volta le vasche possono essere rotonde, squadrate o sagomate. Insieme al lavello, anche il rubinetto della cucina è davvero un elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni. Nella sua scelta si deve pensare alla funzionalità, alla distribuzione degli spazi e al design, in modo da essere coordinato a tutto il resto. In base all'installazione i rubinetti possono essere:

Da appoggio

A parete

Una volta identificato il tipo di installazione più adatto, a seconda della necessità si passa alla scelta del tipo di canna. Tra i rubinetti di appoggio si può scegliere:

Canna alta

Canna bassa

Tra questi alcuni possono avere delle caratteristiche per migliorarne la funzionalità:

Canna abbattibile

Con doccetta estraibile

Con molla

Mentre tra quelli a parete a parete:

Canna superiore

Canna inferiore

Il modo di azionamento influisce sulla comodità e praticità durante l’uso quotidiano. Il metodo di apertura va scelto in base alle proprie esigenze:

Monocomando

Bicomando

Monoacqua

Con leva clinica

Come potrete immaginare le combinazioni tra tutti questi fattori sono infinite. Qui di seguito ne troverete alcune. Per i più insicuri, si consiglia di rivolgersi al proprio idraulico di fiducia.