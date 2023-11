Barbecue prefabbricato: 16 modelli per le tue grigliate

Forno a legna e barbecue prefabbricato: con l’arrivo della bella stagione la voglia di godersi il proprio spazio esterno, magari con una bella grigliata in compagnia, inizia a farsi sentire. Hai un giardino o un terrazzo e sei alla ricerca di un forno o di un barbecue a legna da sfruttare per grigliare gustose bistecche e salsicce, ma anche per cuocere pizze, pane e altri prodotti da forno? Questo è l’articolo giusto per te.

Una premessa è doverosa: esistono diversi tipi di forni e barbecue, in muratura e non solo. La scelta dipende da vari fattori: il tipo di preparazioni che si intende cucinare, il budget e lo spazio disponibile. Nelle prossime righe troverai una breve panoramica per illustrare i modelli disponibili e le loro caratteristiche, per aiutarti a scegliere con maggiore consapevolezza.