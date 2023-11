Riparare il giardino, la terrazza o il balcone, ma anche separare e organizzare gli spazi: a questo servono i pannelli frangivento in legno e i pannelli divisori in altri materiali che vedremo in questo Libro delle Idee. I frangivento in legno per terrazzi, balconi e giardini sono anche dei divisori, o dei frangivista, da utilizzare per meglio definire le aree esterne della casa, senza mai dimenticare il loro ruolo essenziale nel contribuire a rendere piacevolmente vivibili gli spazi esterni, le aree relax all'ombra di gazebo e verande. Aree già ombreggiate dalle coperture che grazie ai pannelli frangivento in legno e a strutture come quelle dei grigliati in legno, diventano ancora più piacevoli da vivere, al riparo dal vento, meglio organizzate e protette da sguardi indiscreti. Le strutture dei frangivento in legno, ma non solo come vedremo, rappresentano la soluzione più agile e leggera per rendere gli esterni più confortevoli evitando barriere pesanti, ingombranti e soffocanti per gli spazi esterni della casa. Non ci resta che andare a scoprire insieme i 15 divisori per gli esterni e i frangivento in legno selezionati per questo Libro delle Idee: vediamoli insieme.