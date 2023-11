Balconi in legno e ancoraggio su edificio: 15 idee

Gli agenti atmosferici sono in agguato sempre anche se hai un balcone in legno dall' ottimo materiale. Proteggilo e adopera prodotti adeguati come l'impregnante per evitare funghi e batteri poi scegli anche tinte trasparenti per la verniciatura in esterno: troverai formule molto resistenti per il tuo balcone in legno! Assicurati se la tua realizzazione di un balcone su un edificio esistente è soggetto o meno all' intervento locale del genio civile, ovvero l'organo di controllo, monitoraggio e sovraintendenza sulle opere pubbliche a livello periferico e locale.