15 Orologi moderni da parete per la cucina, per il soggiorno e per la camera da letto

Il tempo scorre veloce e soprattutto nella vita moderna bisogna organizzare la giornata in base alle ore che vengono scandite dalle lancette. Che si tratti di digitale o tradizionale tutti noi abbaimo bisogno di un orologio a portata di mano. In casa l'orologio viene posizionato generlamente nella zona giorno, in cucina per organizzare i pasti o in salotto per sapere che ore sono. Se possiamo fare una distinzione tra gli orologi da parete, va notato sicuramente il fatto che la loro dimensione varia in base alla stanza che li ospita: in cucina si tende ad appendere degli orologi di dimensione media, magari colorati e giocosi, ma essenziali; quelli da salone assumono invece un aspetto più decorativo che funzionale e quindi sono spesso molto grandi, dalle forme originali e dettano lo stile del salotto; in camera da letto si predilige l'orologio da comodino con la funzione di sveglia integrata oppure degli orologi a parete piccoli, però decorativi. In questo articolo vedremo 15 particolari soluzioni di orologi sia da parete che da appoggio, lasciatevi ispirare da queste idee per la vostra casa!