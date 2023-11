Alla ricerca di note vibranti per ravvivare gli ambienti della casa? Un tocco di rosso acceso può trasformare una stanza anonima in uno spazio vivo e vitale, che radia energia e pulsa. Il colore rosso acceso ravviva gli ambienti della casa e richiama la massima attenzione a chi lo osserva. Il rosso è in generale un colore radicale, vibrante, che crea contrasti ma anche una connessione viscerale con chi abita gli ambienti della casa, dal soggiorno alla camera da letto, perché è il colore del sangue e del fuoco e non può non richiamare in ognuno di noi l'idea stessa dell'energia e della forza vitale. Architetti e interior designer usano il rosso per enfatizzare in maniera forte e richiamare l'attenzione su porzioni di pareti e soffitti, sulle superfici di complementi di arredo e su quelle dei tessuti che rivestono i divani e i letti. Il rosso acceso è puro colore, pura forza vitale che invade lo spazio e non passa mai inosservato, richiamando a sé lo sguardo: per questo non tutti i progettisti lo usano nella definizione degli interni. Ma il rosso acceso rimane strumento potentissimo anche nell'arredamento della casa, per creare dinamismo, contrasti, ritmo. Scopriamo insieme come andando a conoscere 15 progetti animati da altrettanti tocchi di colore vibranti di rosso acceso. Seguiteci.