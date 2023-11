15 Meravigliose Sfumature di Pervinca

Non si direbbe, eppure un cucina con ante in legno di abete naturale e piano di lavoro in Porfido può contenere delle note di viola e pervinca. Che meraviglia vedere un muro in pietra che riesce ad abbinarsi in modo così naturale ad un piano lavoro finemente rifinito e ricercato. Non ci sono davvero limiti all'inventiva in fatto d'arredo. Dovremmo spingerci sempre un passo più in là.