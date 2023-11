Water con Bidet Incorporato: 15 Cose da Sapere

La nostra tradizione e le nostre abitudini ci portano a ritenere il bagno di casa uno spazio quasi sacro che deve essere confortevole ad avere tutto il necessario per la nostra igiene personale. Capita spesso, soprattutto viaggiando, di vedere dei bagni privi di bidet o scoprire water posizionati in stanzini angusti e che ci mettono una leggera preoccupazione. L’utilizzo del bidet è infatti normalissimo per noi ma quasi sconosciuto in molti Paesi. Sta invece diffondendosi sempre di più il water con bidet incorporato, ideato negli Stati Uniti per esigenze ospedaliere negli anni ’50, dai primi anni ’80 è diventato di uso comune in Giappone ed è recentemente approdato anche da noi. Parlando di water con bidet incorporato opinioni e pareri sono piacevolmente favorevoli e scoprirai che il suo utilizzo è molto semplice e può essere un’ottima soluzione salva spazio, qualora i tuoi ambienti non consentano l’installazione di sanitari separati. Leggendo questo articolo scoprirai che i wc con bidet sono semplici da usare e da installare, sempre più diffusi, e ti forniremo alcune informazioni anche sul prezzo, dato che esistono diverse soluzioni economiche.