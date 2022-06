La villetta dei sogni!

La Domy w stylu è una piattaforma polacca nella quale si possono trovare progetti di case già completate e pronte per essere vendute. La piattaforma riunisce centinaia di progetti e le famiglie devono soltanto scegliere una di esse in base alle loro specifiche esigenze in termini di budget, posizione e gusto personale. Il processo è semplice ed efficace. Il sito presenta diverse schede, dove vengono mostrate dalle piccole alle grandi case, e ognuna di esse ha una sottosezione in cui è possibile scegliere il numero di camere, la superficie dell'abitazione e anche il tipo di tetto. La piattaforma fornisce persino la possibilità di poter costruire una casa che punta all'efficienza energetica, oppure con pergolati o garage. Ci sono molte opzioni che soddisfano un gran numero di richieste. Si tratta indubbiamente di un'idea utile e al passo con i tempi. La villa che ci accingiamo a mostrarvi è il sogno di una famiglia che diventa realtà.