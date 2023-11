Estremamente resistenti e stabili, le scarpiere in metallo sono certamente la tipologia più durevole di scarpiera slim. Una scarpiera in metallo è adatta anche per essere collocata al di fuori dell’abitazione come ad esempio su terrazzi e balconi: il metallo sopporta infatti molto bene sia la temperatura, che i diversi agenti atmosferici.

In questo caso l’unico lato negativo è quello estetico: una scarpiera di metallo è generalmente meno piacevole a vedersi rispetto ai modelli in legno o in altri materiali, per questo è meglio evitare di acquistarne una se pensi di collocarla in salotto.