Anche se non è visibile ad occhio nudo, anche la nostra casa è inquinata da diverse sostanze tossiche che nel tempo possono provocare una serie di problemi anche abbastanza seri alla salute nostra e di chi vive con noi, favorendo l’insorgenza di raffreddori allergici, riniti croniche, asma e altri problemi respiratori.

Questo vale soprattutto per chi vive in città, ma anche per chi si trova in aree verdi, perché a volte sono il fumo di sigaretta, i solventi e le vernici con cui sono dipinte le pareti e le finiture di casa a liberare sostanze tossiche in concentrazioni sufficienti a determinare effetti nocivi sulla salute nell’aria della nostra casa.