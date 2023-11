Ristrutturazione Living con Camino Centrale

Dal sapore profondamente industrial-vintage, la zona giorno vede come protagonista dello spazio la sala da pranzo, dominata da un grande tavolo in legno grezzo che richiama un look retrò e autentico. Le sedie selezionate per completare l'area creano un deciso contrasto per colore, concept e stile, stagliandosi nettamente grazie al loro aspetto moderno. A sormontare il tavolo è un lampadario in metallo dalla classica foggia industriale, proprio come il binario in ferro della porta scorrevole che cela la cucina.