19 lavandini per un bagno dallo stile trendy e personalizzato

Il bagno è quella stanza che viene sempre sottovalutata durante la progettazione o la ristrutturazione di una casa, ma in realtà, se ben pensato ed arredato è sinonimo di stile e di classe. Il lavabo in particolare è uno degli elementi principali del bagno, e tra più antichi nella storia dell’arredamento. Le sue origini sono infatti remote: lo si trova nell’antichità sotto forma di bacinella o vasca, già a partire dal terzo millennio A.C.. Di solito, è l’arredo del bagno che viene posto all’ingresso per motivi estetici, e proprio per questo va dedicata particolare attenzione al suo aspetto. Mentre un tempo il lavabo era sempre costituito da ceramica bianca, oggi in commercio se ne trovano di ogni forma, materiale e colore, adatti ad ogni stile ed ambiente. I fattori da considerare nella scelta del lavabo sono:

La dimensione dell’ambiente: da notare infatti che esistono delle norme sulle dimensioni minime del bagno

Quante persone ne usufruiranno

Lo stile della casa

Una volta fatte le prime importanti considerazioni, si può scegliere tra diversi modelli di lavabo:

A colonna

A semi colonna

A semi incasso

Ad incasso

Integrato nel top

Sospeso

Da appoggio

Free standing

Anche la scelta del materiale con cui è prodotto il lavabo influisce molto sull’aspetto del bagno. In questo ci si può sbizzarrire nella scelta tra:

Ceramica

Pietra

Marmo

Vetro temperato

Gres

Resina

Materiali sintetici

Acciaio

I rubinetti del lavabo del bagno sono pezzi altrettanto importanti nella progettazione di quest'ultimo, presentandosi anch’essi sotto forma di diversi colori e finiture. In commercio è possibile trovare un’incredibile varietà di rubinetteria da bagno. Tipologie, forme e materiali differenti danno vita ad un’infinità di combinazioni diverse tra loro. Solitamente si preferisce dividere i rubinetti in due grandi categorie:

Monocomando: con unica manopola per acqua calda e fredda, chiamata anche miscelatore

Bicomando: con doppia manopola

Una volta selezionata la tipologia di rubinetti adatta alle tue esigenze occorre prendere un’altra importante decisione, e questa riguarda i materiali utilizzati per la realizzazione della rubinetteria da bagno. Ci soffermiamo in questo caso sui due più diffusi ed universalmente apprezzati: ottone ed acciaio. Scelto il materiale si possono scegliere le finiture, che possono essrere:

cromate lucide

cromate satinate

verniciate in più colori

I rubinetti del lavabo possono essere classificati anche in base al numero di fori con cui sono collegati all’impianto idraulico:

Monoforo

A 2 fori

A 3 fori

E alla loro installazione:

Da appoggio

Da parete

Da top

In questo articolo non verranno mostrate nel dettaglio tutte le tipologie di lavabi e rubinetti, ma soltanto alcune idee e soluzioni interessanti. A seconda dello stile che si vuole dare alla propria casa e al proprio bagno si può scegliere tra un’ampia gamma di alternative. Nel caso in cui non riusciste a decidere, il vostro idraulico di fiducia saprà certamente consigliarvi sulla tipologia di lavandino più adatta per il vostro bagno.